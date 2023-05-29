أليغري: موسم يوفنتوس انتهى في إشبيلية

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، إن موسم فريقه انتهى فعليا عقب الخسارة من إشبيلية في قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق هذا الشهر.

وبعد وقت قصير من الخروج الأوروبي بنتيجة إجمالية 3-2 خصمت عشر نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب مخالفات في التعاقدات ليتراجع للمركز السابع حاليا برصيد 59 نقطة.

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وبعدها تعرض لهزيمة صادمة 4-1 من إمبولي المتواضع ثم خسر بملعبه 1-صفر من ميلان أمس الأحد لتنهار آماله في دخول المربع الذهبي.

وأبلغ أليغري منصة (دازون) بعدما ضمن ميلان التأهل لدوري أبطال أوروبا: من المحزن قول ذلك، لكن موسمنا انتهى في إشبيلية، نفدت طاقتنا الذهنية هناك.

وأضاف: موسم غريب، حققنا سويا 69 نقطة لذا يجب أن نفخر ونشكر اللاعبين على ما فعلوه. مشيرا إلى أن فريقه كان سيتأهل لدوري الأبطال اذا لم تخصم منه النقاط.

وتابع: كرة القدم تعطي وتأخذ مثل الحياة، يجب أن نخرج أقوياء من هذا الموقف، لكن بعض الفرق تأهلت لدوري الأبطال بسبب خصم عشر نقاط من رصيدنا، يتفق الجميع على ذلك. أليس كذلك؟

وشدد أليغري على أن قواعد فريقه لا تزال قوية ورفض التقليل من حصيلة الموسم.

وأوضح: قضت بعض الفرق ست سنوات دون دخول المربع الذهبي، في الملعب نحن في المركز الثالث، وصلنا إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي وقبل نهائي كأس إيطاليا. أهم شيء الآن الراحة، بعد مباراة أودينيزي (الأخيرة في الدوري) يجب أن نقيّم الموسم بهدوء وندرك جودة الأسس لدينا، لم نخسر كل شيء.