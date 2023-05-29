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جوشوا كيميتش

بعد إقالة كان وحميديتش .. كيميتش ينتقد إدارة بايرن

ميونخ - د ب أ
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قال جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه كان يفترض على النادي الانتظار لأيام قليلة قبل الإعلان عن الاستغناء عن أوليفر كان الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم.

وأعلن بايرن ميونخ الاستغناء عن خدمات أوليفر كان وحميديتش بعد دقائق من تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي.

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وقال كيميتش في تصريحات للصحافيين على هامش احتفالات بايرن باللقب في وسط مدينة ميونخ: لم أكن أعرف شيئا عن هذا. بالطبع هو أمر مفاجئ أن يحدث هذا في يوم التتويج بلقب البوندسليغا. أعتقد أنه كان يجب الانتظار ليومين أو ثلاثة أيام، بغض النظر عن القرار، سواء كان جيدا أو سيئا، أنا لا أقيمه الآن.

وحسم بايرن ميونخ اللقب بسيناريو مثير للغاية حيث كان بوروسيا دورتموند يتفوق في الصدارة بفارق نقطتين أمام بايرن قبل المرحلة الأخيرة من البوندسليغا.

وتغلب بايرن ميونخ على كولون في عقر داره 2 - 1 بينما تعادل بوروسيا دورتموند على ملعبه أمام ماينز 2 - 2 .

وبعدها بدقائق، أعلن بايرن ميونخ الاستغناء عن خدمات أوليفر كان وصالح حميديتش.

وتعرض كان وحميديتش لانتقادات بسبب عدة أمور، من بينها عدم التعاقد مع مهاجم من الطراز الأول ليحل مكان روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، وكذلك الإقالة المفاجئة للمدير الفني جوليان ناغلسمان في مارس الماضي.

وقال كيميتش: هو أمر غريب أن تحسم اللقب عبر مثل هذه المباراة الأخيرة، ثم تتلقى أنباء كهذه، فهذا يمنحك مشاعر مختلطة.

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