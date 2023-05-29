بيلينغهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تتويج جود بيلينغهام لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم.
وذكرت الرابطة أنه رغم إخفاق بوروسيا دورتموند في التتويج بلقب البوندسليغا، وهو ما كان سيتحقق في حال فوزه على ماينز يوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري، استحقت العروض التي قدمها بيلينغهام، التقدير.
وأضافت: "اللاعب الإنجليزي الدولي لا يزال في التاسعة عشرة من عمره، لكنه يمتلك مهارات قيادية تفوق عمره".
وتعادل بوروسيا دورتموند مع ماينز 2 - 2 في الوقت الذي فاز فيه بايرن ميونخ على كولون 2 - 1 ليحرز لقب الدوري للموسم الحادي عشر على التوالي.
وكان بيلينغهام متواجدا على مقاعد البدلاء في مباراة دروتموند وماينز بسبب معاناته من مشكلات في الركبة.
كان بيلينغهام قد انضم إلى دورتموند قادما من برمنغهام الإنجليزي عام 2019 وأصبح واحدا من أبرز العناصر الرئيسية بفريق دورتموند.
وتجدر الإشارة إلى أن بيلينغهام ربما يكون قريبا من نهاية مشواره في ألمانيا، حيث ارتبط اسمه بقوة بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
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