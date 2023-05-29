تشيلسي يتعاقد مع الأرجنتيني بوكيتينو

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تعاقد تشلسي الإنجليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الاثنين، بحثاً عن نهضة سريعة من كبوته.
ووافق بوكيتينو (51 عاماً) على عقد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي، ليعود إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أربع سنوات من إقالته في الفريق اللندني الآخر توتنهام.
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وقال مديرا النادي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي: هو مدرب يبحث عن الفوز، عمل على أعلى المستويات، في بطولات ولغات متنوّعة. روحه، مقاربته التكتيكية والتزامه بالتطوير جعلت منه مرشحاً استثنائياً.
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