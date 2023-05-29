اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بوكيتينو
المدرب بوكيتينو

تشيلسي يتعاقد مع الأرجنتيني بوكيتينو

لندن - أ ف ب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعاقد تشلسي الإنجليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الاثنين، بحثاً عن نهضة سريعة من كبوته.

ووافق بوكيتينو (51 عاماً) على عقد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي، ليعود إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أربع سنوات من إقالته في الفريق اللندني الآخر توتنهام.

مادة اعلانية

وقال مديرا النادي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي: هو مدرب يبحث عن الفوز، عمل على أعلى المستويات، في بطولات ولغات متنوّعة. روحه، مقاربته التكتيكية والتزامه بالتطوير جعلت منه مرشحاً استثنائياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبر غير سار من آبل.. انقل صورك فورًا من الآيفون قبل 26 يونيو خبر غير سار من آبل.. انقل صورك فورًا من الآيفون قبل 26 يونيو
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط