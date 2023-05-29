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فرحة جيرو بالهدف

ميلان يهزم يوفنتوس ويحسم تأهله إلى دوري الأبطال

ميلان - د ب أ
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حسم فريق ميلان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما حسم المركز الرابع في الدوري الإيطالي بفوزه على يوفنتوس 1 - صفر يوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل نابولي مع بولونيا 2-2 وفيرونا مع إمبولي 1-1 وفوز ليتشي على مونزا 1 - صفر، ولاتسيو على كريمونيزي 3 - 2.

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ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

ورفع ميلان رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بفارق ست نقاط أمام أتالانتا، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز السابع.

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