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بروميس هولندا
بروميس في مباراة سابقة مع المنتخب الهولندي

اتهام نجم منتخب هولندا بتهريب 1360 كلغ من الكوكايين

أمستردام - رويترز
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كشف مدعون هولنديون يوم الثلاثاء إن كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو سيحاكم في هولندا لتورطه المزعوم في تهريب مخدرات.

وذكر ممثلو الإدعاء في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن اللاعب الدولي السابق البالغ عمره 31 عاما يشتبه في تورطه بتهريب 1360 كيلوغراما من الكوكايين إلى هولندا أو بلجيكا في شحنتين عام 2020.

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق فوري من محامي بروميس.

ونقلت صحيفة "هت بارول" الهولندية عن محامي اللاعب قوله إنه سيعلق على القضية خلال جلسة استماع مبدئية مقررة يوم الاثنين وقالت وكالة الأنباء الهولندية إنه من غير المتوقع حضور بروميس.

ويواجه بروميس جناح أياكس وإشبيلية السابق، الذي خاض 50 مباراة دولية، اتهامات بالاعتداء في هولندا بعد القبض عليه بسبب حادث طعن في يوليو 2020 في بلدة أبكوده الهولندية.

واتضح لاحقا أن الضحية من أقارب بروميس، وأن الواقعة حدثت في شجار عقب حفل عائلي. ونفى اللاعب تورطه.

ومن المقرر أيضا عقد جلسة استماع في هذه القضية يوم الاثنين.

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