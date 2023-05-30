الاتحاد الإنجليزي يهدد الأندية بخصم 12 نقطة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن الأندية الجماهيرية في إنجلترا قد تتعرض لخصم 12 نقطة من رصيدها حال تكرار وقائع سوء السلوك الجسيم.
هذه الخطوة التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة تنظيم كرة القدم وصدق عليها مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جاءت بعد ردود الفعل التي أجمعت على أن السلوك غير اللائق من جانب اللاعبين يمثل مشكلة كبيرة.
وبموجب العقوبات التي تم إقرارها حديثا، فإن العقوبات تتراوح بين خصم ثلاث إلى 12 نقطة من الأندية المتورطة في مخالفات مثل التمييز والاعتداء أو محاولة الاعتداء، والاتصال الجسدي أو محاولة الاتصال الجسدي ضد حكم المباراة، وذلك اعتمادا على عدد المخالفات التي تم ارتكابها في غضون 12 شهرًا من المخالفة الأولى للفريق ومدى خطورة كل واقعة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يوم الثلاثاء عن مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قوله: هذه خطوة مهمة للأندية الجماهيرية في إنجلترا، وهي تحدد بوضوح التزامنا بمعالجة حوادث سوء السلوك الجسيم.
وأضاف: بداية من موسم 2023 /2024 سيتسبب اللاعبون والمدربون الذين يسيئون التصرف بشكل متكرر، في إيذاء فرقهم من خلال خصم النقاط، لن يتم التسامح مع السلوك غير المقبول تجاه اللاعبين والمسؤولين الآخرين.
-
ليفربول يستعين بمدير فولفسبورغ الرياضيأعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين يورغ شمادتكه مديراً رياضياً في النادي بعد 4 أعوام من عمله في فولفسبورغ الألماني.وكان حارس ... رياضة عالمية
-
كبوات ليفربول تدفع صلاح إلى موسم "غير اعتيادي" في مسيرتهيستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لخوض موسم غير معتاد في مسيرته الاحترافية الموسم القادم، الذي يشهد غيابه ... رياضة
-
يونايتد يهزم تشيلسي ويرسل ليفربول إلى الدوري الأوروبياكتسح مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة 32، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم ... رياضة عالمية