تن هاغ يكشف مستقبل الثنائي ماغواير ودي خيا

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إنه سعيد بوجود هاري ماغواير مع الفريق، لكنه أكد أن قلب الدفاع سيتخذ قراره بشأن مستقبله بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.



وتراجع مدافع منتخب إنجلترا في ترتيب اختيارات التشكيلة خلف ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر لوك شو شارك كقلب دفاع في بعض المباريات، ما قلص مشاركات ماغواير ودخل التشكيلة الأساسية ثماني مرات فقط بالدوري هذا الموسم.



وأصبح ماغواير أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (100.97 مليون دولار) في 2019، ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2025.



وردا على سؤال حول مستقبل ماغواير، أبلغ تن هاج صحيفة التايمز: دعونا نقول إني سعيد بوجوده معنا، وعندما كنا نحتاجه نجح في أداء المطلوب، لكن الأمر يعلق بقراره هو أيضا.



وأكد المدرب الهولندي أن ماغواير يبذل قصارى جهده في المران ولعب دورا مهما كقائد للفريق، لكنه يعتقد أن اللاعب قد لا يقبل الاستمرار على مقاعد البدلاء.

وقال تن هاج: لا يشعر أحد بالسعادة بهذا الموقف، وهو أيضا.



وأكد مدرب يونايتد أن ديفيد دي خيا سيستمر مع التشكيلة الموسم المقبل لكنه قال إن الحارس الإسباني، صاحب أكبر عدد مرات من الشباك النظيفة في الدوري الممتاز هذا الموسم، سيواجه منافسة على مركزه.



وأضاف: لن أقول إنه سيبقى الحارس رقم 1 لأن في فريق مثل مانشستر يونايتد يجب أن تكون هناك منافسة في كل المراكز.





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