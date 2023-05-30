ليفربول يستعين بمدير فولفسبورغ الرياضي

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين يورغ شمادتكه مديراً رياضياً في النادي بعد 4 أعوام من عمله في فولفسبورغ الألماني.
وكان حارس المرمى السابق شمادتكه قد قضى فترات ناجحة كمدير رياضي في أندية كولون وهانوفر وألمانيا آخن.
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وخلال مسيرته كحارس مرمى، لعب شمادتكه لفرق فورتونا دوسلدورف وفرايبورغ وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ، واعتزل في 1998 بعد أن خاض 300 مباراة في الدوري الألماني .
وسيبدأ شمادتكه (59 عاماً) مهام عمله في ليفربول اعتبارا من أول يونيو، بعد الانتهاء من إجراءات تصريح العمل، حسب ما أوضحه ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.
وسيحل شمادتكه في منصب مدير الكرة مكان جوليان وارد الذي سيرحل عن النادي بعد أن قضى معه أكثر من عقد.
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