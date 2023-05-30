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يوفنتوس
لقاء سابق ليوفنتوس

يوفنتوس يتوصل لاتفاق تسوية مع السلطات في قضية الرواتب

تورينو - رويترز
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أعلنت سلطات كرة القدم الإيطالية يوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق لتسوية نزاع قانوني مع يوفنتوس في قضية تتعلق بارتكاب مخالفات مزعومة في دفع رواتب اللاعبين.

ووفقا للاتفاق، فإن يوفنتوس سيدفع 718 ألف يورو (790 ألف دولار) كغرامة ولن يتقدم بأي طعن في القضايا الرياضية الجارية.

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وتأتي التسوية بعد تعرض يوفنتوس لخصم عشر نقاط من رصيده في وقت سابق من الموسم الجاري بسبب قضية أخرى تتعلق بالحسابات المالية لانتقالات اللاعبين. ولم تتضمن التسوية خصم أي نقاط إضافية.

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