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مارسيال فوفانا مانشستر يونايتد تشيلسي
مارسيال في مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الأسبوع الماضي

الإصابة تحرم مارسيال من نهائي كأس الاتحاد

مانشستر - رويترز
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أعلن مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء، أن مهاجمه أنطوني مارسيال سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإصابة.

وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال الفوز 2-1 على فولهام في ختام الدوري الإنجليزي يوم الأحد حيث حصد الفريق المركز الثالث.

وأضاف يونايتد في بيان "الكشف أثبت إصابة اللاعب البالغ عمره 27 عاما بتمزق عضلي وغيابه عن المواجهة في ويمبلي".

ونال يونايتد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في فبراير الماضي، وسيواجه سيتي في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت.

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