المدير الرياضي لدورتموند يلمح إلى رحيل بيلينغهام

قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن ناديه مستعد للاستغناء عن نجمه الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، الذي أشارت تقارير إخبارية إلى قرب رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

وتأتي تصريحات كيل، رغم عدم اكتمال صفقة انتقال بيلينغهام إلى عملاق كرة القدم الإسبانية حتى الآن.

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وصرح كيل خلال حضوره إحدى الفعاليات الرياضية يوم الأربعاء: الأمور ستتضح في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأضاف المدير الرياضي لدورتموند: جزء من عملي هو أن أكون مستعدا لكل شيء. وقد قمت بذلك بالفعل. سنتفاعل وفقا لذلك، لكن في الوقت الحالي لم يحدث شئ حتى الآن.

وكشفت تقارير أن الريال سيعرض على بيلينغهام عقدا حتى عام 2029، ولم يتفق الناديان بعد على قيمة الصفقة، فيما تردد أن الفريق الملكي عرض حوالي 100 مليون يورو (62ر106 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب، بينما يأمل وصيف الدوري الألماني في الموسم المنتهي مؤخرا، في الحصول على مبلغ أعلى.

كان بيلينغهام أحد أبرز نجوم دورتموند هذا الموسم في الدوري الألماني، الذي خسره الفريق في المرحلة الاخيرة لمصلحة غريمه التقليدي بايرن ميونخ.

وأحرز بيلينغهام 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 42 مباراة خاضها مع دورتموند في مختلف المسابقات هذا الموسم.