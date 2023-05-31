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دورتموند
دورتموند فقد البطولة بسيناريو مثير للغاية

رئيس دورتموند: طريقة ضياع الدوري لن تحطمنا

دورتموند - د ب أ
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أكد هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أن ناديه لا يخشى من أي عواقب بعيدة المدى عقب خسارة فرصة التتويج بلقب الدوري بسيناريو مخيب للأمال.

وفي أول تعليقات له بعد صدمة ضياع اللقب يوم السبت الماضي، قال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها يوم الأربعاء، ردا على ما إذا كانت تلك الصدمة ستؤثر على الفريق على المدى البعيد: لا على الإطلاق! أي شخص يعتقد هذا فهو مخطئ.

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وكان بوروسيا دورتموند متقدما على بايرن ميونخ في الصدارة بفارق نقطتين قبل المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، وكان بحاجة فقط للفوز على ماينز لينتزع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012، لكنه تعادل مع ماينز فيما فاز بايرن على كولون ليحافظ الأخير على لقبه.

وقال فاتسكه إن دورتموند لم ينكسر إثر تعرض حافلة الفريق لهجوم بعبوة ناسفة في عام 2017 كما لم ينكسر بالهزيمة أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، وأضاف: وبالتالي لن ننكسر بسبب الطريقة التي انتهت بها منافسات الدوري.

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