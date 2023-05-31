ضحية ألفيش تكشف: كذب علي وقال "ألا تعرفين من أكون؟"

نقل برنامج "إن بوكا دي تودوز" على قناة "كواترو" الإسبانية يوم الأربعاء تفاصيل شهادة الفتاة التي اتهمت داني ألفيش لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل باغتصابها في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنه أخفى هويته عنها قائلاً بأنه من إحدى القرى الصغيرة بجانب برشلونة وأنه لاعب "بولينغ".

ويقبع ألفيش خلف قضبان أحد سجون برشلونة منذ 20 يناير الماضي بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي بذات المدينة يوم 30 من ديسمبر الماضي.

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وقالت الفتاة أمام القاضي: جاء إلي وقال: ألا تعرفين من أكون؟ وعندما أجبته بالنفي رد: اسمي داني، أنا لاعب بولينغ في هوسبيتاليت "مدينة صغيرة جنوب غرب برشلونة".

وواصلت: أمسك بيدي وطلب أن أغادر معه، رفضت وكنت أشعر بالخوف وبدأت أفكر بكل السيناريوهات السيئة المحتملة، وعندما هممت بالرحيل عن الملهى، كان يفتح لي الباب وتوقعته باب الخروج، لكن ذلك كان بوابة دورة المياة التي أقفل علي داخلها قبل الاعتداء علي واغتصابي.

وعاد داني ألفيش إلى برشلونة العام الماضي ليمضي النصف الآخر من الموسم الفائت مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى المكسيك وتحديداً إلى فريق بوماس، والذي فسخ عقد اللاعب البرازيلي بعد اتهامه بالاغتصاب.



