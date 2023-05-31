وفاة لاعب "دماغياً" بعد تلقيه ضربة من لاعب متز الفرنسي

كشفت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، عن وفاة لاعب برلين الألماني والذي يبلغ من العمر 15 عاما نتيجة إصابات أصيب بها في مشاجرة عنيفة مع أحد لاعبي متز الفرنسي بعد مباراة في بطولة دولية أقيمت بفرانكفورت الألمانية.
وذكرت "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني أن الشرطة الألمانية أكدت الواقعة بعدما أوردتها وسائل إعلام محلية مختلفة.
وبدأت القصة، عندما حدثت مواجهة عنيفة بين لاعبي فريق برلين ولاعبي فريق فرنسي عقب نهاية المباراة، وقام أحد لاعبي الفريق الفرنسي بضرب الضحية على رقبته ورأسه، تاركا إياه فاقدا للوعي، وتم نقله إلى المستشفى وكشف عن موته دماغيا، وأوضحت الصحيفة أن السلطات قبضت على الجاني وهو رهن الحبس الاحتياطي.
وعلق منظمو البطولة عبر موقعهم على الإنترنت: صدمنا بما حدث، إنه لأمر محزن للغاية، نفكر في زملاء الضحية وعائلته.
بدوره، نفى نادي إف سي ميتز، فريق الجاني المزعوم، على موقعه الإلكتروني أن يكون لاعبه قد تسبب عمدا في إصابة المنافس، وأكد على أن النادي تحت تصرف السلطات الألمانية لتوضيح ما حدث.
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