إشبيلية يهزم روما ويفوز بالدوري الأوروبي

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تغلب إشبيلية 4-1 على روما في ركلات الترجيح يوم الأربعاء ليحصد لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة السابعة ويمدد رقمه القياسي، ويُلحق بالمدرب جوزيه مورينيو أول هزيمة في ست نهائيات أوروبية.
وأنقذ المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية ركلتي جيانلوكا مانشيني وروجر إيبانيز بينما تألق لاعبو الفريق الإسباني وسجلوا أول أربع ركلات بنجاح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد شوطين إضافيين ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
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ومنح باولو ديبالا التقدم للفريق الإيطالي إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 35 لكن إشبيلية هيمن على المباراة بعدها وأدرك التعادل بفضل هدف عكسي سجله مانشيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.
وبهذا الفوز سينافس إشبيلية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رغم إنه سينهي موسم الدوري الإسباني خارج المربع الذهبي.
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