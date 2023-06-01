رئيس ليدز يعتذر للجماهير بعد الهبوط

اعتذر أندريا رادريتساني رئيس ليدز يونايتد للجماهير عقب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إن النادي سيتعلم من أخطائه.

وهبط ليدز للدرجة الثانية عقب احتلال المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز الذي ارتقى إليه في موسم 2019-2020.

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وعُرف ليدز بأسلوبه الهجومي تحت قيادة المدرب مارسيلو بيلسا، لكنه اعتمد على أربعة مدربين هذا الموسم آخرهم سام ألاردايس الذي قاده في آخر أربع مباريات بهدف النجاة.

وقال رادريتساني في بيان: أجرينا استثمارات بارزة لمحاولة البقاء في الدوري الممتاز لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء المتعلقة بجدية العمل من أجل تطوير النادي. ندرس القرارات التي اتخذناها للتأكد من التعلم من الدروس وتحسين النادي وإحراز تقدم في المستقبل.

وتابع رادريتساني الذي توصل لاتفاق مؤخرا للاستحواذ على نادي سامبدوريا الإيطالي: نحتاج إلى استراتيجية واضحة لتستمر رؤيتنا وعملنا ونتطلع إلى تعيينات محورية في أقسام مختلفة في النادي.