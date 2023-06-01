لايبزيغ يمدد عقد داني أولمو حتى 2027

جدد المهاجم الإسباني الدولي داني أولمو عقده مع لايبزيغ الألماني حتى عام 2027 كما أعلن الأخير الخميس، وذلك قبل عام من نهاية عقده الحالي مع الفريق.
ويعتبر التجديد نجاحا كبيرا للايبزيغ لا سيما في ظل تألق ابن الخامسة والعشرين في صفوفه في المواسم الأخيرة ورغبة أكثر من ناد في ألمانيا والخارج الحصول على خدماته.
وقال أولمو في بيان: عندما قدمت إلى لايبزيغ قبل أكثر من 3 سنوات، كانت خطوة مهمة للاعب شاب موهوب في إحدى البطولات الأوروبية الكبرى، الجميع جعل الأمور سهلة بالنسبة لي وبالتالي نجحت في تقديم عروض جيدة بسرعة.
وسجل أولمو 21 هدفا وساهم بـ29 تمريرة حاسمة في 122 مباراة خاضها في صفوف الفريق الألماني في مختلف المسابقات وأحرز معه كأس ألمانيا الموسم الماضي ويستعد لخوض النهائي مجددا ضد آينتراخت فرانكفورت السبت على الملعب الأولمبي في برلين.
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