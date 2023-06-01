مورينيو: روما لم يخسر "كرامته" أمام إشبيلية

عبر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن فخره بفريقه رغم الخسارة أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء.

وقاد حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو فريقه إشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في تاريخه، عقب فوزه 4 - 1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي بعد تعادل الفريقين بهدف لمصله في الأشواط الأصلية والإضافية.

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وقال مورينيو في تصريحات لـ"سكاي سبورت إيطاليا": فزت بخمس مباريات نهائية وخسرت هذه المباراة، لكني أعود إلى الديار بمشاعر الفخر مرة أخرى، اللاعبون أعطوا كل ما بوسعهم.

وأتبع: شعرنا بالضغط أمام فريق أكثر موهبة منا، خسرنا مباراة ولكن ليس الكرامة، لم يسبق لي أن عدت إلى الديار بمثل مشاعر الفخر هذه، حتى عندما فزت.

وصعد مورينيو بروما إلى نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد أن قاده للقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، لكنه فشل في الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالالقاب الأوروبية كمدرب، وظل يقتسم الصدارة مع مع جيوفاني تراباتوني برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.