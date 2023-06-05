إصابة الركبة تبعد أبراهام عن روما لفترة طويلة

تعرّض الإنجليزي تامي أبراهام مهاجم روما الإيطالي لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى الأحد ضد سبيزيا في ختام الدوري المحلي لكرة القدم، بحسب ما أكّد فريق العاصمة الاثنين لوكالة فرانس برس.

وسيغيب أبراهام لفترة غير محدّدة عن الملاعب، بحسب ما كشف النادي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن خضوعه لجراحة، فيما تتحدّث الصحف الإيطالية عن غياب لأشهر طويلة عن الملاعب.

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كتب أبراهام (25 عاماً) الذي خرج في الدقيقة 82 من مباراة الأحد مع وصيف مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في حسابه على موقع انستغرام "شكرا على جميع رسائلكم. سأعود قريباً، أقوى من قبل".

وسجّل المهاجم الفارع الطول صاحب 11 مباراة دولية، ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري علماً انه وصل عام 2021 إلى روما من تشيلسي الإنجليزي.

وضمن روما بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الحلول في المركز السادس ضمن الدوري، ما يعني تأهله إلى الدوري الأوروبي العام المقبل.