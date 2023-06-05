الأسترالي بوستيكوغلو يقترب من تدريب توتنهام

يتّجه نادي توتنهام الإنجليزي إلى تعيين الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرّباً له، بحسب تقارير في الصحف المحلية الاثنين.

وكشفت الصحف بأن المدرب الأسترالي سيرتبط بعقد لمدة سنتين، وذلك بعد قيادته سيلتك إلى الثلاثية المحلية في أسكتلندا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) هذا الموسم.

مادة اعلانية

ومنذ إقالة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي في 26 مارس الماضي، تولّى مدربان بصورة مؤقتة الإشراف على توتنهام الأول، هما الإيطالي كريستيان ستيليني قبل أن يقال بدوره ويتم تعيين راين مايسون.

وبعد الإخفاق في التعاقد مع الألماني يوليان ناغلسمان أو الهولندي أرنه سلوت، يبدو أن النادي اللندني توصل إلى اتفاق مع بوستيكوغلو الذي أشرف على تدريب منتخب بلاده وقادها إلى تحقيق كأس آسيا 2015.

وحل توتنهام في المركز الثامن في نهاية الموسم الحالي ولن يشارك بالتالي في أي مسابقة أوروبية، وقد يتخلى الفريق عن هدافه التاريخي هاري كين لمصلحة ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد لا سيما بأن عقده ينتهي في 30 يونيو 2024.