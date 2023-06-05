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بن سبعيني
بن سبعيني وقع عقداً لمدة 4 أعوام

الجزائري بن سبعيني ينضم إلى دورتموند

دورتموند - رويترز
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أعلن بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع المدافع الجزائري رامي بن سبعيني.

وقال دورتموند عبر موقعه على الإنترنت: وقع دورتموند أولى صفقاته لموسم 2023-2024 وهو الجزائري رامي بن سبعيني (28 عاماً) الذي انضم من الغريم بروسيا مونشنغلادباخ في صفقة انتقال حر لمدة أربع سنوات.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي: رامي في قمة العطاء ولديه خبرة كبيرة في الدوري الألماني والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا ويعد جزءا من تشكيل منتخب بلاده.

وقال بن سبعيني: لطالما انتابتني مشاعر رائعة على ملعب دورتموند حين كنت في صفوف فرق منافسة. لا أطيق الانتظار لأكون جزءا من الفريق وخوض هذه التجربة الخاصة.

ولعب بن سبعيني لفرق مونبلييه وستاد رين في فرنسا قبل أن ينتقل لمونشنغلادباخ عام 2019، وهو ذات العام الذي شهد فوزه ببطولة كأس أمم إفريقيا مع بلاده.

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