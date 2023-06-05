ديباي يغيب عن منتخب هولندا في دوري الأمم

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين أن ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لن يلحق بنهائيات دوري أمم أوروبا في هولندا بسبب الإصابة.
ويتصدر ديباي قائمة هدافي الطواحين الهولندية، لكن تردد أنه سيغيب لفترة من الوقت بسبب إصابة عضلية.
ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الكرواتي في المربع الذهبي من البطولة القارية يوم 14 يونيو الجاري في روتردام، على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي يوم 18 من الشهر الجاري، مع الفائز من المباراة الاخرى في الدور قبل النهائي والتي تجمع بين إيطاليا وإسبانيا.
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