اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دي يونغ ديباي
ديباي يعاني من إصابة عضلية

ديباي يغيب عن منتخب هولندا في دوري الأمم

أمستردام - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين أن ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لن يلحق بنهائيات دوري أمم أوروبا في هولندا بسبب الإصابة.

ويتصدر ديباي قائمة هدافي الطواحين الهولندية، لكن تردد أنه سيغيب لفترة من الوقت بسبب إصابة عضلية.

ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الكرواتي في المربع الذهبي من البطولة القارية يوم 14 يونيو الجاري في روتردام، على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي يوم 18 من الشهر الجاري، مع الفائز من المباراة الاخرى في الدور قبل النهائي والتي تجمع بين إيطاليا وإسبانيا.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تنفيذ هجمات إرهابية.. وجه آخر مظلم للذكاء الاصطناعي تنفيذ هجمات إرهابية.. وجه آخر مظلم للذكاء الاصطناعي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط