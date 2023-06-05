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رودري
رودري محتفلاً بكأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على مانشستر يونايتد

رودري: أقدم أفضل مستوياتي.. وأتطلع للمجد الأوروبي

مانشستر - رويترز
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أكد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي أنه يقدم أفضل مستوياته مع تطلعات فريقه لاستكمال ثلاثية من الألقاب هذا الموسم عند مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

ويستطيع لاعب الوسط الإسباني البالغ عمره 26 عاما وباقي تشكيلة سيتي تحقيق إنجاز أمام إنتر، مع محاولة التتويج باللقب الأوروبي لأول مرة، ومعادلة ثلاثية غريمه مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999.

وانضم رودري إلى سيتي في 2019 قادما من أتلتيكو مدريد في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني وقال للصحفيين بعد الفوز 2-1 على يونايتد في نهائي كأس الاتحاد في ويمبلي يوم السبت الماضي: أشعر أني في أفضل حالة، ذهنيا وبدنيا وطريقة تعاملي مع المباراة.

وأضاف: حاولت التطور والعلم. هذا عامي الرابع، وهناك الكثير من الدروس وأشعر بنضج أكبر، لكن يجب علينا الفوز. لا يتعلق الأمر باللعب بشكل جيد فقط، بل بأن أكون جزءا من فريق فائز.

وأكد رودري أن سيتي حاول التعلم من الماضي بعدما اقترب من الفوز باللقب الأوروبي في المواسم الماضية.

وخاض سيتي نهائي دوري الأبطال في 2021 لكنه خسر 1-صفر أمام تشيلسي في بورتو، لكنه سيكون المرشح هذه المرة للفوز على إنتر بعدما أحرز الشهر الماضي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة مواسم.

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