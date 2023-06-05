والده: ميسي يرغب بالعودة إلى برشلونة.. وسأحب ذلك

أكّد خورخي ميسي والد ومدير أعمال بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل الاثنين، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أن أي قرار لم يُتّخذ بهذا الشأن حتى الآن.

وأكد والد ميسي أنه اجتمع الاثنين مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا لكن لا شيء ملموسا بعد، وأن عودة ابنه تتوقف "على أشياء كثيرة".



ورداً على سؤال عن ما إذا كان برشلونة الوجهة المفضّلة لميسي، قال مبتسماً خورخي "نعم"، مضيفاً "سأحبّ كثيراً" أن يعود أفضل لاعب في العالم سبع مرات إلى كتالونيا.



وكشف خورخي ميسي للصحافيين أن ليونيل سيتخذ قراره قريبا لكن "لست أدري أي قرار، لا أدري في الوقت الحالي، يتعيّن علينا التباحث في الكثير من الأشياء".



وخاض النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، آخر مباراة له في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي السبت الماضي والتي خسرها أمام ضيفه كليرمون 2-3 في الدوري المحلي.



وكان ميسي انتقل إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة عام 2021، بعدما فشل الأخير بتمديد عقده إثر الأزمة المالية التي يعاني منها.



وأظهر برشلونة رغبة كبيرة في استعادة خدمات ميسي أفضل هداف في تاريخه وتحديداً على لسان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز الذي لعب إلى جانبه لسنوات عدة، وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي يعيشها النادي الكتالوني.

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