أسينسيو يجتاز الفحص الطبي ويقترب من باريس

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بات مهاجم ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو والأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي على مشارف الانضمام إلى باريس سان جيرمان بعد أن تجاوزا الفحوص الطبية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر داخل بطل فرنسا الثلاثاء.
وسيغادر أسينسيو (27 عامًا) ريال مدريد كلاعب حر مع انتهاء عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن حقق مع النادي العاصمي لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال 8 سنوات في مدريد.
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وبحسب وسائل إعلام فرنسية، سيكلف أوغارتي (22 عامًا) 60 مليون علمًا أن لديه ثلاث سنوات متبقية على عقده مع سبورتينغ.
ويصل اللاعبان بعد أيام من مغادرة الارجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الاسباني سيرخيو راموس النادي ورحيل مرتقب للمدرب كريستوف غالتييه.
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