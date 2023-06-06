إشبيلية يكافئ مدربه عقب الفوز بالدوري الأوروبي

كافأ إشبيلية مدربه خوسيه لويس مينديليبار على الفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بتمديد عقده لموسم واحد يوم الثلاثاء.
وقال إشبيلية، الذي فاز على روما بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي في نهاية الشهر الماضي، بموقعه على الإنترنت إنه مدد التعاقد مع مينديليبار حتى يونيو 2024.
وأضاف: المدرب الذي جاء للنادي لمهمة صعبة تتمثل في قيادة الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لم ينجح في هدفه فقط لكنه نجح أيضا في الفوز بمواجهتين في الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس.
وكان مينديليبار تولى تدريب إشبيلية في 21 مارس الماضي، خلفا للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، وبعقد لنهاية الموسم بهدف الابتعاد بالفريق المتعثر عن منطقة الهبوط، ونجح في تحقيق هذا الأمر.
وقاد مينديليبار إشبيلية أيضا لمواصلة طريقه في الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد ويوفنتوس قبل أن يحرز اللقب للمرة السابعة في بودابست بعد التفوق على فريق المدرب جوزيه مورينيو.
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