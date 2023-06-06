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بوليسيتش تشيلسي كريستال بالاس
كريستيان انتقل إلى النادي اللندني في 2019

بوليسيتش يخطط للعودة إلى تشكيلة تشيلسي مع بوكيتينو

نيويورك - رويترز
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يخطط الجناح الأميركي كريستيان بوليسيتش للعودة إلى تشكيلة تشيلسي في الموسم الجديد رغم تكهنات بانتهاء أيامه في ستامفورد بريدج بعد فترة محبطة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح بوليسيك أغلى لاعب كرة قدم أميركي عندما انضم لتشيلسي في 2019 مقابل حوالي 64 مليون يورو (لكنه لم يظهر بمستواه وغاب في كثير من الأحيان.

وقال اللاعب البالغ عمره 24 عاما بعدما انضم لتشكيلة أميركا قبل رحلة الدفاع عن لقب دوري الأمم باتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف): وفقا للوضع الحالي فأنا لاعب في تشيلسي وأخطط للعودة، لكن يمكن حدوث الكثير من الأشياء.

ويشعر بوليسيتش ببعض القلق بسبب عدم مشاركته بانتظام مع تشيلسي، وأضاف الجناح الأميركي: كانت رحلة مثيرة بالنسبة لي على مستوى الأندية، قضيت عامين رائعين لكن مر آخر عامين بطريقة لم أكن أخطط لها على الإطلاق.

وأقال تشيلسي المدرب غراهام بوتر في أبريل ، وأعلن الشهر الماضي تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق لمحاولة منح دفعة للفريق الذي احتل المركز 12 في الموسم الماضي، وهو أسوأ مراكز للنادي اللندني منذ 1994.

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