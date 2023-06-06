مدرب إنتر: كرة القدم حقبتان.. ما قبل وما بعد غوارديولا

أثنى سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي على بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل المواجهة التي تجمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، معتبراً نظيره الإسباني أفضل مدرب في العالم.

وقال إنزاغي :في رأيي غوارديولا هو أفضل مدرب في العالم. دائما ما أقول هذا وسأظل أقوله. لقد شكل حقبة في كرة القدم الحديثة، يمكن تقسيم كرة القدم الحديثة إلى حقبتي ما قبل وما بعد غوارديولا.

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ويلتقي إنتر ميلان مع مانشستر سيتي في إسطنبول يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، ووصف إنزاغي الفريق الإنجليزي بـ"الأفضل" في العالم.

ويخوض إنتر ميلان نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2010 حينما توج باللقب على حساب بايرن ميونخ الألماني، بينما سيحاول سيتي تعويض خسارته لنسخة 2020-2021 أمام مواطنه تشيلسي في المرة الوحيدة التي بلغ فيها المباراة الختامية.