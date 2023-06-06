منتخب بلجيكا يستعين بـ"عراقي" لبلوغ كأس أوروبا

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استعان دومينيكو تيديسكو المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا اللاعب أمين الدخيل العراقي الأصل ضمن قائمة ضمت أربعة لاعبين جدد استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.
وأعلن تيديسكو القائمة يوم الثلاثاء والتي ضمت الدخيل المولود في بغداد عام 2002 قبل أن يترك العراق بعمر 5 أعوام ويتجه مع عائلته إلى بلجيكا.
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ومثل أمين منتخبات بلجيكا للفئات السنية، قبل أن يتم ضمه للمنتخب العراقي لبطولة آسيا تحت 19 عاماً شهر أكتوبر 2020 لكن البطولة ألغيت بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.
ويلعب الدخيل في صفوف بيرنلي الإنجليزي منذ مطلع العام الجاري.
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