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ووكر يعاني من مشكلة في ظهره

ووكر يثير الذعر في سيتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر - د ب أ
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غاب كايل ووكر عن حصة التدريب المفتوح لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجرى استبدال المدافع الدولي ووكر في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها سيتي على مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن ووكر غاب عن التدريبات لتجنب تفاقم مشكلته في الظهر، وأضاف: لديه مشكلة بسيطة في ظهره... لم تكن حالته جيدة بالأمس، اليوم تحسن بعض الشيء، لكننا لم نرغب في المجازفة ، سنرى حالته خلال الأيام القادم".

ويطمح سيتي في الفوز بلقب البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن خسر المباراة النهائية لها قبل عامين أمام مواطنه تشيلسي.

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