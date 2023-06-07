اتحاد جدة يطرح تذاكر تقديم بنزيمة

أعلن اتحاد جدة، مساء يوم الأربعاء، عن طرح تذاكر حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيمة، الوافد الجديد إلى الفريق، قادما من ريال مدريد الإسباني.

ونشر بطل الدوري السعودي رابط التذاكر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومن المقرر أن يقدم الاتحاد مهاجمه الجديد في الساعة الـ 8 و45 دقيقة "بتوقيت السعودية" من مساء يوم الخميس، وذلك في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة".

وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده مع الحاصل على الكرة الذهبية في 2022 والذي فاز بـ 25 بطولة مع ريال مدريد، يوم الثلاثاء، بعقد يمتد حتى 2026.

وأعلن بنزيمة رحيله عن ريال مدريد صبيحة المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو والتي سجل فيها هدف فريقه الوحيد.

وأمضى كريم 14 عاماً في صفوف ريال مدريد حقق خلالها 25 بطولة جعلته اللاعب الأكثر فوزاً بالألقاب في تاريخ النادي الإسباني العريق بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو.

وسجل كريم بنزيمة 354 هدفاً بقميص "الأبيض" كثاني هدافيه التاريخيين خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل نهاية العام الماضي إلى النصر السعودي.

وسيكون اتحاد جدة ثالث ناد في مسيرة بنزيمة (35 عاماً) إذ بدأ مسيرته الاحترافية في ليون الفرنسي قبل الانتقال عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.