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من اشتباكات جماهير فيورنتينا ووست هام

اعتقال 16 فرداً بعد هجوم مشجعي فيورنتينا على أنصار وست هام

براغ - رويترز
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قالت السلطات التشيكية، يوم الأربعاء، إنها اعتقلت 16 فردا من المشتبه بهم بعد أن هاجمت مجموعة من مشجعي فيورنتينا يتشحون بالسواد مشجعي وست هام في حانة بوسط مدينة براغ ما أدى لإصابة ثلاثة أفراد قبل إقامة مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو على "تويتر" مشجعين وهم يشعلون الألعاب النارية ويلقون بالطاولات في حانة تقع قبالة الساحة القديمة للمدينة. كما تم الاعتداء على ضابط شرطة.

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وقالت الشرطة التشيكية على "تويتر": مشجعون إيطاليون هاجموا جماهير وست هام. مما أسفر عن إصابة ثلاثة. كما تم الاعتداء على ضابط شرطة. قمنا باعتقال 16 شخصا.

واستدعت شرطة براغ بضع مئات من الضباط لتأمين الحدث حيث تستعد لوصول حوالي 20 ألف مشجع لوست هام، لا يمتلك الكثير منهم تذاكر اللقاء، وذلك للاستمتاع بأول نهائي أوروبي للفريق منذ ما يقرب من نصف قرن.

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