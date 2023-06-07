الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي الخيار الأول لتدريب المنتخب

لا تزال البرازيل عازمة على التعاقد مع كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخبها لكرة القدم وقال إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد المحلي للعبة إنه سيستغل المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الوطني في أوروبا للتفاوض مع مدرب ريال مدريد.



وأكد رودريغيز إنه سيتواصل مع رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز ووصف أنشيلوتي بأنه الخيار الأول ليحل محل تيتي الذي غادر منتخب البرازيل بعد خروجه من دور الثمانية في كأس العالم في قطر 2022



وأضاف رودريغيز مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي: يظل أنشيلوتي هدفنا الأول وستتضح الصورة بشكل كبير خلال رحلة المنتخب الأوروبية.

وستلعب البرازيل مع غينيا في إسبانيا في 17 يونيو ومع السنغال في لشبونة بالبرتغال في 20 يونيو.



وأتبع رودريغيز: هذه الرحلة ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا لتحديد المدرب المستقبلي، أنوي التحدث إلى أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد. بعد ذلك فقط سيكون من الممكن تحديد ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا.



ويرتبط المدرب الإيطالي بعقد مع ريال مدريد حتى 2024 ويوجد شرط جزائي لفسخ التعاقد لكن رودريغيز قال إن هذا الأمر لن يعرقل أي مفاوضات مع أنشيلوتي.



وختم: القضية بالتأكيد ليست الشرط الجزائي. المشكلة هي العقد ولا أحد يريد فسخه، سنبذل كل ما في وسعنا للوصول لهدفنا.

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