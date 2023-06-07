بايرن مستعد لإنفاق 100 مليون يورو على لاعب واحد

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن سيكون مستعدا لإنفاق أكثر من 100 مليون يورو على لاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأربعاء: نحن في وضع جيد للغاية اقتصاديا ولدينا أهداف كبيرة. لذلك الإجابة هي نعم يمكننا أن ننفق أكثر من 100 مليون يورو ولكننا سنناقش هذا بشكل مكثف.

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وأكد: في النهاية، يجب على المرشحين أن يتناسبوا مع طريقة لعب بايرن. ولكن إذا أردنا لاعبا ما، يمكن لبايرن أن يحصل على لاعب من الدوري الإنجليزي. نحن نادِ جيد للغاية، ويحظى باحترام كبير.

ويعد بايرن ميونخ من الأندية المحافظة في سوق الانتقالات، إذ يعتبر المدافع لوكاس هيرنانديز أغلى صفقة في تاريخه بعدما تعاقد معه قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 80 مليون يورو.