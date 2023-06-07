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جود بيلينغهام

دورتموند يعلن انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد

دورتموند - أ ف ب
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، أن لاعب وسطه الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة تتخطى مئة مليون يورو (107 ملايين دولار).

وأكد دورتموند أن الفريقين توصّلا إلى اتفاق متبادل حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر "19 عاماً" في الصيف.

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وأضاف النادي الألماني أنه سيحصل على رسوم قدرها 103 ملايين يورو بالإضافة إلى مبلغ متغيّر بحد أقصى إجمالي يبلغ نحو 30 في المئة من رسوم الانتقال الثابتة، استناداً إلى مكافآت الفريق واللاعب.

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