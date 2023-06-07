ريال مدريد يلاحق هاري كين ويبتعد عن نجم تشيلسي

ذكرت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال الألماني كاي هافيرتز، لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إلى ريال مدريد على الأرجح لن تتم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيهدف للتعاقد مع هاري كين، لاعب توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي، ليكون خليفة كريم بنزيمة، الذي انتقل لفريق اتحاد جدة السعودي.

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ووفقا لماركا، يمكن أن تتراوح قيمة انتقال كين للريال بين 80 و100 مليون يورو.

ولدى كين "29 عاما" عقد مع توتنهام حتى 2024، ولكنه يرغب في الرحيل عن الفريق.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت مؤخرا أن الانتقال المحتمل لهافيرتز "23 عاما" من تشيلسي لمدريد يمكن أن يتم في أسرع وقت.

ووفقا لهذا، يعد هافيرتز هو اللاعب المفضل لكارلو أنشيلوتي مدرب الريال وفلورنتينو بيريز رئيس النادي لخلافة بنزيمة.

كما أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى رغبة الريال في التعاقد مع لاعب ليفركوزن السابق، ولكنها ذكرت أن المرشح الأول كان كين.

ورحل بنزيمة عن الريال بعدما قضى 14 عاما وانتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي. لذلك يبحث الريال عن تعزيز الفريق بمهاجم صريح.

ولعب هافيرتز في هذا المركز مع تشيلسي والمنتخب الألماني.

في الموسم الماضي، سجل هافيرتز سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

وبعدما احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، وابتعاده عن المشاركة في دوري الأبطال، لذلك يتوقع إجراء تعديلات كبيرة في الفريق.

ولدى هافيرتز عقد مع تشيلسي حتى 2025 ولكن من المفترض أن يتمكن اللاعب من الرحيل عن تشيلسي مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو.