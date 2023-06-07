عُيّن المهاجم الدولي السابق سيرغي ريبروف مدرباً لمنتخب أوكرانيا لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة يوم الأربعاء.

وكشف رئيس الاتحاد أندري بافيلكو "هذه مرحلة جديدة في تاريخ كرة القدم الأوكرانية. لحظة خاصة، حيث ستُكتب الصفحة الجيدة في ظل الأحكام العرفية، في فترة خاصة لبلدنا".

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وسيحل ريبروف بدلاً من رسلان روتان في عقد يمتد حتى 30 يوليو 2026، بعد انتهاء كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سيدخل فوراً في معمعة المنافسات، إذ تخوض أوكرانيا ثلاث مباريات في يونيو الجاري، ودياً ضد ألمانيا (12)، ومواجهتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية (16) ومالطا (19).

وشكّل ريبروف ثنائياً رهيباً مع أندري شيفتشنكو في هجوم المنتخب الأوكراني في التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة.

خاض ريبروف البالغ راهناً 49 عاماً وصاحب 75 مباراة دولية معظم مسيرته مع دينامو كييف (1992-2000)، قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي حيث حمل ألوان توتنهام الذي أعاره إلى فنربخشه التركي، ووست هام، قبل أن ينهي مشواره مع روبين كازان الروسي.

تولى تدريب دينامو كييف في 2014 وقاده إلى لقب الدوري مرتين، ثم درّب الأهلي السعودي وفيرينتسفاروش المجري والعين الإماراتي الذي قاده للقبي الدوري وكأس الرابطة الموسم الماضي.