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مانويل نوير
نوير تعرض لإصابة عقب كأس العالم الأخيرة

فليك: نوير سيعود إلى قمة مستواه بعد التعافي

برلين - د ب أ
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يتوقع هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أن يعود مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لقمة مستواه مرة أخرى عندما يعود من الإصابة.

وقال فليك في مقابلة مع صحفية "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" يوم الأربعاء : مقتنع أنه عندما يستعيد جاهزيته، سيعود لمستواه السابق.

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ويعمل قائد فريق بايرن ميونخ على عودته بعدما أصيب بكسر في ساقه أثناء فترة راحته بعد المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وأتبع فليك: الأمور تسير على مايرام مع مانويل. التقينا لفترة وجيزة في ميونخ في مباراة بايرن ولايبزيغ. إنه يتحسن بشكل أبكر مما كان متوقعا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نوير (37 عاماً) سيعود بشكل تلقائي ليكون الحارس الأساسي للمنتخب وقائده، وأوضح فليك: سنقرر هذا عندما يحين الوقت. مانويل كان الحارس الأساسي للفريق لمدة عشر سنوات. إنه حارس مرمى استثنائي، تماما كشخص، ولكن ينبغي عليه، وهو يعلم، أنه من الضروري أن يقدم عروضا جيدة.

وبعد غياب نوير، أصبح مارك أندريه تير شتيغن (31 عاماً) حارس برشلونة الإسباني الحارس الأساسي للمنتخب الألماني.

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