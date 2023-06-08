رايس بعد الإنجاز الأوروبي: لن أودع وست هام الآن

لا يعرف ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد الإنجليزي هل سيظهر مجدددا بقميص فريقه عقب التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت في براغ الأربعاء.

وقال رايس لمنصة "بي تي سبورت" يوم الخميس: لا وداع بعد... في الوقت الراهن هناك الكثير من التكهنات بشأن مستقبلي، نعم هناك اهتمام من جانب أندية أخرى، لكن لايزال عقدي ممتدا لعامين مع وست هام، لا توجد عروض رسمية بعد، لننتظر ونرى، من يعرف.

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وأكد: أحب كل دقيقة هنا، الابتسامة تعلو وجهي، هذا الموضوع ليس مطروحا اليوم، إنه وقت الاحتفال، وهذا ما أفعله الآن.