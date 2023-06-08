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فرحة وست هام بهدف الفوز

فوز قاتل يمنح وست هام لقب دوري المؤتمر الأوروبي

براغ - د ب أ
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توج فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2-1 على فيورنتينا الإيطالي ليل الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة التشيكية براغ.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، بينما كان الشوط الثاني مليئا بالحماس والندية والإثارة وتسجيل الأهداف.

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وبادر النجم الجزائري سعيد بن رحمة بالتسجيل لوست هام في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما تعادل جياكومو بونافينتورا لفيورنتينا في الدقيقة 67.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 ومن ثم اللجوء للعب وقت إضافي، فاجأ غارود بوين الجميع بتسجيله الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 90، ليقود الفريق اللندني للتتويج باللقب القاري.

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