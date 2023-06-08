وست هام يدين تصرف مشجع بعد إصابة قائد فيورنتينا

دان وست هام يونايتد تصرف بعض جماهيره بعد إصابة قائد فيورنتينا كريستيانو بيراغي بنزيف إثر إصابته بمقذوف ألقي من المدرجات خلال نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء.



وألقى المشجعون أكوابا بلاستيكية وأشياء أخرى على بيراغي بينما كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال المباراة التي أقيمت في براغ وكان عليه أن يتلقى رعاية طبية بعد إصابته في رأسه.



وقال النادي في بيان: يدين وست هام يونايتد بلا تحفظ تصرف عدد محدود من الأفراد الذين ألقوا أشياء على أرض الملعب خلال نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء، وهذه التصرفات ليس لها مكان في كرة القدم ولا تمثل بأي حال قيم نادينا وأغلبية مشجعينا، الذين تصرفوا بشكل لا تشوبه شائبة في براج هذا الأسبوع وطوال الموسمين الأخيرين في المسابقة الأوروبية.



وواصل: تماشيا مع نهج عدم التسامح المطلق لدينا، سيتم نقل تفاصيل وبيانات أي شخص يتم تحديده للشرطة مع حظره لأجل غير مسمى وبالتالي لن يتمكن من دخول استاد لندن أو السفر مع النادي.



وقالت الشرطة التشيكية قبل المباراة إنها اعتقلت 16 من مشجعي فيورنتينا بعد الهجوم على جماهير وست هام وضابط شرطة في حانة محلية.



وانتزع وست هام أول لقب أوروبي كبير له منذ 58 عاما بعد أن سجل جارود بوين هدف الفوز 2-1 للفريق الإنجليزي في الدقيقة الأخيرة.

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