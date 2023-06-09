اعتقال 25 من مشجعي برشلونة "المتشددين" للاشتباه بارتكابهم جرائم

اعتقلت الشرطة الإسبانية 25 شخصاً من مشجعي نادي برشلونة "المتشدّدين" (ألتراس) للاشتباه في قيامهم بتهريب المخدرات وعمليات خطف وقتل، حسب ما أفادت يوم الجمعة السلطات المحلية.

وقالت شرطة إقليم كتالونيا في بيان إنها صادرت خمس بنادق وعدة سكاكين ومادة الماريغوانا و180 ألف يورو في مداهمات نفذت في برشلونة وضواحيها.

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وأضافت أن جميع المعتقلين هم أعضاء مشتبه بهم في "لوس كاسوالس"، وهو أكثر فصيل عنيف من مجموعة بويشوس نويس الشهيرة في نادي برشلونة لكرة القدم.

بدأت تحقيقات الشرطة في نوفمبر بعد هجوم عنيف على حانة يرتادها "ألتراس" نادي إسبانيول أحد أندية إقليم كتالونيا، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وحددت السلطات ستة مشتبه بهم كجزء من تحقيقها في الهجوم، ليتبين لاحقاً أنهم ينتمون إلى "لوس كاسواس"، علماً أن مجموعة بويشوس نويس التي تم منعها من دخول ملعب برشلونة كانت هدفاً لعمليات الشرطة في الماضي.

وفي عام 2018 ألقت الشرطة القبض على 14 عضواً بتهمة تهريب الكوكايين.