بوستيكوغلو: توتنهام سيكون مصدر فخر للجميع

قال أنجي بوستيكوغلو المدرب الجديد لتوتنهام هوتسبير إنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان عودة الفريق اللندني لتقديم الأداء المثير الذي يتوق إليه المشجعون ويمكن أن يفخروا به وذلك بعد توليه تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعين توتنهام الأسترالي بوستيكوغلو كمدرب جديد له بعقد مدته أربع سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وستكون مهمة المدرب السابق لسيلتيك الاسكتلندي صعبة بعد أن احتل الفريق القادم من شمال لندن المركز الثامن وغاب عن منافسات كرة القدم الأوروبية.

مادة اعلانية

ويتوق مشجعو النادي لنوعية الأداء المثير التي كان الفريق يقدمها في الحقبة الذهبية تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو حيث كان ينافس على لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوستيكوغلو، الذي أنهى مسيرته في سيلتيك بثلاثية محلية الأسبوع الماضي، إن تدريب توتنهام يمثل "فرصة رائعة" للنادي للذهاب في اتجاه جديد.

وقال بوستيكوغلو في بيان "(نريد) أن نلعب كرة القدم ونخلق بيئة تجسد قيم وتقاليد هذا النادي الرائع لكرة القدم، على أمل أن يكون لدينا فريق يكون مصدر فخر للجميع، والأهم من ذلك أن تكون متحمسا له. يمكنني أن أؤكد لكم أنه، خلال فترة ما قبل بداية الموسم، لن نترك أي جهد دون أن نبذله، أنا وطاقم العمل واللاعبون للتأكد من أنه عندما ينطلق الدوري، ستكونون جميعا متحمسين كما كنت أنا قبل بداية الموسم. أتطلع حقا إلى رؤية الجميع في الملعب، ولا سيما في أول مباراة لنا على أرضنا وأتطلع إلى الرحلة المقبلة".

وسيتولى بوستيكوغلو تدريب توتنهام في أول يوليو وستكون مباراته الأولى على أرضه عندما يواجه وست هام يونايتد بطل دوري المؤتمر الأوروبي في مباراة ودية قبل بداية الموسم في بيرث

بأستراليا في 18 يوليو.