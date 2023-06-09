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ماسنو: ميسي اختار "التقاعد" مبكراً في ميامي

دبي - قناة العربية
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كشف الصحافي الإسباني ألبيرت ماسنو نائب مدير تحرير صحيفة سبورت الكتالونية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار الابتعاد عن الأضواء والتقاعد مبكراً بانتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأميركي.

وعرف ماسنو بعد إجرائه المقابلة الشهيرة التي أعلن خلالها ميسي رحيله إلى إنتر ميامي الأميركي يوم الأربعاء.

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وكشف ماسنو في لقاء مع "في المرمى":مقابلتي كانت مصدر سعادة أن أكون إلى جانب ميسي واستطعت إجراء المقابلة لأن لدي علاقة جيدة معه وكنت قد أجريتها يوم الأربعاء في باريس.

وكشف ماسنو عن أسباب اختيار ميسي: ميسي اختار إنتر ميامي لاعتبارات شخصية بعد المشاكل التي واجهها في باريس وأيضا بعض العوامل الأخرى مثل اللغة وقربها من الأرجنتين وغيرها.

وأمد ماسنو أن عرض الهلال كان الأقوى وأن ميسي في إنتر ميامي سيتقاضى مثل الذي كان يتقاضاه في باريس ولكنه اختار الابتعاد عن الأضواء ليستعيد حياته مع أسرته ويعيش اعتزالا مبكرا.

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