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هالاند توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي

هالاند: حلمي تحقق مع مانشستر سيتي

إسطنبول - د ب أ
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قال النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا كان حلما بالنسبة له.

وسيتواجد هالاند يوم السبت، في مواجهة سيتي أمام إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب "ستاد أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.

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ويحتل هالاند حاليا صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (يويفا): "سيكون ذلك أمر مميز، لقد حلمت دائما باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون ذلك شرفا أن أخوض تلك المباراة، لكن هناك مهمة يجب أن ننجزها، لقد حظينا بموسم رائع لكننا بحاجة إلى إنهائه بأفضل شكل ممكن".

وأضاف: "أعلم أننا سنبذل قصارى جهدنا جميعا من أجل الفوز بالنهائي، نحتاج إلى أن نكون في أفضل أحوالنا أمام فريق جيد للغاية وهو إنتر ميلان، ونحن متحمسون لدخول الملعب".

وتابع المهاجم النرويجي: "أهدافي هي مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات في نهاية الموسم من خلال تسجيل الأهداف".

وأوضح: "أعلم أنني بإمكاني تسجيل الأهداف ودعم الفريق، ومن ثم سيساهم ذلك في تحقيق الجميع لأهدافهم في نهاية الموسم، حينما أسجل هدفا أفكر في الهدف القادم، هذه هي الطريقة التي أتعامل بها مع الموقف".

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