بايرن ميونخ يتطلع لإحباط مخطط سان جيرمان

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية، أن فريقه يتطلع لتجديد عقد المدافع الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز، المنضم للنادي في صفقة قياسية، وسط اهتمام متزايد من جانب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لضمه.

وقال هاينر لمحطة "بيلد تي في" يوم الأحد: نحن في محادثات، هو لاعب جيد للغاية، ويلائمنا تماما، بالطبع نرغب في الإبقاء عليه لفترة طويلة.

مادة اعلانية

وانضم هيرنانديز "27 عاما" إلى النادي البافاري في 2019 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 80 مليون يورو (86 مليون دولار) ويمتد عقده حتى 2024.

ووصف توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، هيرنانديز بأنه قائد حقيقي للفريق وسيعتمد عليه بشكل كبير خلال استحقاقات الموسم المقبل.

ويستعد هيرنانديز للعودة إلى بايرن ميونخ خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة الأولى لمنتخب ديوك فرنسا في مونديال قطر 2022.

وتردد أن سان جيرمان عرض ضم هيرنانديز لخمسة مواسم، بينما يريد بايرن تجديد عقده لثلاثة مواسم فقط، لكن صحيفة "بيلد ام سونتاج" أكدت اليوم الأحد أن النادي البافاري مستعد لتمديد عقد اللاعب لموسم رابع لضمان استمراره.

وقال هاينر: عندما ترى لوكاس خلال احتفالنا بلقب الدوري في ميونخ، لا يتسرب إليك الشعور بأنه لا يشعر بالسعادة هنا.

من ناحية أخرى أكد هاينر أنه تحدث هاتفيا مع أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق للنادي البافاري الأسبوع الماضي، وأنه يتوقع عودة المياه إلى مجاريها بين النادي وحارس مرماه السابق، عقب إقالته من منصبه بشكل مفاجئ آواخر الشهر الماضي رفقة المدير الرياضي حسن صالح حميديتش.