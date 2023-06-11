غوارديولا يعادل إنجاز الأسطورة فيرغسون ويسير على خطى الكبار

عادل بيب غوارديولا إنجاز المدرب المخضرم السابق أليكس فيرغسون بعدما قاد مانشستر سيتي لحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم والتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة اليوم السبت.

وحصد سيتي اللقب القاري على حساب إنتر ميلان، ليستكمل الثلاثية بعدما فاز أيضا هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد.

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وأصبح غوارديولا ثاني مدرب يفوز بهذه الثلاثية مع فريق إنجليزي بعدما فعلها فيرغسون مع مانشستر يونايتد بموسم 1998-1999.

وهذه المرة الثانية في مسيرة غوارديولا التي ينجح فيها في الفوز بثلاثية من الألقاب في موسم واحد حيث حقق الإنجاز مع برشلونة وحصد الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري الأبطال في موسمه الأول 2008-2009.

وبات غوارديولا رابع مدرب يفوز بالكأس الأوروبية ثلاث مرات على الأقل بعد كارلو أنشيلوتي (أربعة ألقاب منها لقبان مع ميلان ولقبان مع ريال مدريد) وبوب بيزلي (ليفربول) وزين الدين زيدان (ريال

مدريد).