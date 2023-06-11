ناتشو يحسم مصيره مع ريال مدريد

أكد المدافع المخضرم لنادي ريال مدريد لكرة القدم الإسباني خوسيه إغناسيو فرنانديس إغليسياس "ناتشو"، الأحد، أنه سيبقى عاماً آخر في النادي الملكي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية يونيو.
وتم استدعاء المدافع البالغ "33 عاماً" لتشكيلة منتخب إسبانيا للمشاركة في ربع نهائي مسابقة دوري الأمم بعد إصابة مدافع أوساسونا دافيد غارسيا.
وقال ناتشو لقناة "تي في إي" المحلية: هناك دائماً عروض لكنني قررت البقاء لعام إضافي.
وأضاف: أنا سعيد بذلك وأتطلع حقاً إلى الاستمرار.
خاض ناتشو 44 مباراة مع ثاني الدوري الإسباني هذا الموسم، وتزايدت أهميته على مدار السنوات في النادي الذي تدرج فيه كلاعب شاب.
ومنح مدرب ريال السابق وروما الإيطالي الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو المدافع ناتشو فرصة المشاركة للمرة الأولى في عام 2011، ولعب مذاك 319 مباراة بقميص الميرينغي وساهم في فوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في "الليغا" من بين ألقاب أخرى.
ومقابل بقاء ناتشو، شرّع ريال باب الرحيل أمام ماركو أسنسيو والدومينيكاني ماريانو دياس في نهاية عقديهما، بينما توصل إلى اتفاق لمغادرة الجناح البلجيكي إدين هازار هذا الصيف أيضاً. فيما خسر جهود قائده المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي وقّع مع الاتحاد السعودي في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكان ريال استهل تعاقداته للموسم الجديد بصفقة مع بوروسيا دورتموند الألماني انتقل بموجبها الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام إلى صفوفه، ومن المتوقع أن يقوم بعدة خطوات أخرى في نافذة الانتقالات الصيفية لتعزيز خطوطه. وعاد صانع الألعاب إبراهيم دياز بعدما قضى المواسم الثلاثة الأخيرة على سبيل الإعارة في ميلان الإيطالي.
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