"سي بي إس": الهلال يبدأ مفاوضاته مع نيمار

كشفت قناة "سي بي إس" الأميركية عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأحد، عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، وذلك للانتقال إلى صفوف الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب "سي بي إس" الأميركية، يتواجد ممثلو الهلال في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف التعاقد مع نيمار، خاصة أن باريس سان جيرمان يرغب في بيع نجمه البالغ من العمر 31 عاما.

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ولفتت القناة إلى أن الكرة في ملعب المهاجم البرازيلي حول ما إذا كان يريد الانتقال إلى الهلال أو الاستمرار في أوروبا.

وأضاف التقرير: لذلك يتواجد وفد رفيع المستوى من الهلال في باريس، بهدف التفاوض مع ممثلي نيمار والتأكد من رغبته في الانتقال إلى السعودية، كما سيرحب باريس سان جيرمان بأي قرار من نيمار الذي ينتهي عقده في 2025.

وانتقل نيمار إلى نادي العاصمة الفرنسية صيف 2017 قادماً من برشلونة الإسباني لقاء قيمة كسر عقده البالغة 222 مليون يورو، وخاض 173 مباراة، سجل 118 هدفا، فيما لعب 77 تمريرة حاسمة، وحقق لقب الدوري الفرنسي 5 مرات، إضافة إلى كأس فرنسا في 3 مناسبات مع كأس الرابطة الفرنسية "مرتين"، ولقب السوبر الفرنسي "4 مرات".

ويملك نيمار أرقاما مميزة مع ناديه السابق برشلونة، الذي توجه معه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني "مرتين" وكأس الملك "3 مرات"، إلى جانب تحقيق كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.